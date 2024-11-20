Lacazette F.Bahçe’ye

Fransa'nın köklü kulübü Lyon'da devre arasında birçok ayrılığın yaşanacağı ileri sürülürken takımın tecrübeli isimlerinden Alexandre Lacazette ile ilgili F.Bahçe'nin de devreye girebileceği konuşuluyor. 33 yaşındaki Fransız oyuncunun durumunun En-Nesyri'nin geleceğine bağlı iddia edilirken Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu gelen haberler arasında. Oyuncunun Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda biterken Fransız ekibinin Ocak ayında bir ayrılık yaşanması halinde bonservis talep etmeyeceği maaş yükünden kurtulmayı amaçladığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu, Lyon'dan senelik 6 milyon euro kazanıyor. Olympique Lyon takımında Forvet mevkinde forma giyen Alexandre Lacazette daha önce de uzun süre Arsenal'de görev yapmıştı. Bu arada F.Bahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Osayi- Samuel'in de devre arasında ayrılabileceği haberleri gündemdeki yerini koruyor. 26 yaşındaki Nijeryalı sağ bek oyuncusunun futbol kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği yönetimin de Ocak ayında gelen teklifleri değerlendirme ve yerine oyuncu alma kararı aldığı kaydedildi.