Son şansımız Play-Off’ta

Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele ederken 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Grupta 11 puan toplayan milliler rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı. Türkiye, A Ligi'ne yükselebilmek için play-off oynayacak. Milliler aldığı tek yenilgiyle grup liderliğinin yanı sıra doğrudan UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme şansını da kaybetti.

MAÇLAR MART AYINDA

Grubun son maçına kadar namağlup gelen Ay-yıldızlılar, tek mağlubiyetle liderliği kaybetti. Ancak milli takımın A Ligi'ne yükselme şansı bitmiş değil. Cuma günkü kura çekimi sonrası A Ligi gruplarını 3. sırada bitiren Belçika, Sırbistan, Macaristan ve İskoçya arasından bir ülke ile eşleşecek milliler, A Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek. Türkiye'nin Play-Off'taki rakibi Cuma günü belli olacak. Bu karşılaşmalar ise 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Liglere verilecek milli arada diğer ülkeler Dünya Kupası Elemeleri Grup maçlarını oynayacak. Türkiye ve Play-Off oynama hakkı olan takımlar ise Uluslar Ligi Play- Off turunda sahaya çıkacak.

ARDA ÖZÜR DİLEDİ

Karadağ yenilgisinin ardından çok üzgün olduklarını belirten Arda Güler, "Çok söylenecek bir şey yok, üzgünüz. Avusturya maçında da yenilgi almış, sonra iyi reaksiyon vermiştik. İnşallah A Ligi'ne çıkacağız. Hakan Çalhanoğlu olsaydı farklı olabilirdi. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz" dedi.

MONTELLA'YI KIZDIRAN SORU

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçından sonra kendisine yöneltilen bir soruya çok sinirlendi. Karadağlı bir gazeteci, "A Ligi'ne çıkmayı başaramadınız. Milli takımınızın ve kendinizin geleceğini nasıl görüyorsunuz?" diye sordu. Bu soruya sinirlendiği görülen Montella, "Bunu gerçek bir soru olarak kabul etmiyorum. Son senemizle alakalı mutluluk ve gurur duyuyorum. Yaptığımız yolculukla alakalı bunu söyleyebilirim. Bugün alıştığımız tekniği sergileyemedik, saha şartlarından dolayı. Bundan dolayı böyle bir sonuç ortaya çıktı" dedi.

MİLLİLER ELEMELERDE 2. TORBADA YER ALACAK

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için Play-Off oynayacak olan A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki durumu da belli oldu. Türkiye, eleme aşamasında 4'lü gruplardan birinde yer alacak. Mart ayında oynanacak Uluslar Ligi Play-Off'larındaki takımlar, fikstür nedeniyle Dünya Kupası Elemeleri'nde 4'lü gruplarda yer alacak. Diğer ülkelerin yer alacağı gruplar ise 5 takımdan oluşacak. Uluslar Ligi'nde Play-Off turu oynanırken, 5 takımlı gruplarda ise ilk karşılaşmalara çıkılacak.