Bodrum’da rotasyon kapıda

Trendyol Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray ile oynayacak Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, kadroda rotasyona gitme hazırlığında. Yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli çalıştırıcısının Cimbom karşısında ön bölgede ilk 11'de Puşcaş'ın yerine Gökdeniz, Taylan'ın yerine Dimitrov ile başlayabileceği öğrenilirken, Fredy'nin yerine ise Enes Öğrüce'nin oynayabileceği kaydedildi. Kalede Gökhan'dan vazgeçmeyeceği belirtilen Demirel'in savunmada Celustka, Ajeti, Ali Aytemur ve Ege Bilsel dörtlüsüyle devam edeceği ifade edildi.

ZİNCİR KIRMAYI HEDEFLİYOR

Ligde bir türlü istediği çıkışı yapamayan Bodrum FK, Galatasaray karşısında yepyeni bir sayfa açmak istiyor. Zincir kırarak kötü giden sürece 'dur' demek isteyen Muğla ekibi, lider rakibini yenerek moral depolamayı hedefliyor.