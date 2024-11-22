Merkezefendi hareketli

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dört sezondur mücadele eden ve bu sezon kötü bir başlangıç yapan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket hareketli günler yaşanıyor. Denizli ekibinde yönetim bir oyuncuyla yolları ayırırken, yerine yeni bir takviye yaptı. Yeşilmavili ekipte, Sharife Cooper'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken, bu oyuncunun yerine Stefan Moody transfer edildi. Son olarak Çin ekibi Qingdao Eagles ekibinde forma giyen 31 yaşındaki ABD'li basketbolcu ülkemizde de daha önce görev yapmıştı. Ole Miss mezunu olan Moody, kolej liginde son sezonunda 23,6 sayı 4,3 asistle oynadı.

TRABZON'DA OYNADI

Kariyerine ülkemizde Trabzonspor'la başlayan ve geçtiğimiz sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Igokea takımında başlayan Moody, burada 12 sayı ve 3,8 asistlik performans sergiledi. Ocak ayında Çin ekiplerinden Qingdao Eagles transfer olan ABD'li sporcu, sezonun geri kalan bölümünde Merkezefendi için mücadele edecek. Takımdan ayrılan Sharife Cooper'ın ise Yunanistan'ın Aris takımıyla anlaştığı öğrenildi.