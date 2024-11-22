NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta bir türlü istediği sonuçları alamayan Tire FK'yı korku sardı. Bu sezon tarihinde ilk kez profesyonel bir ligde mücadele eden İzmir temsilcisi, ligde geçirdiği 11 haftada bir türlü beklediği puanları toplayamadı. İzmir ekibi, çıktığı 11 müsabakada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak hanesine 10 puan yazdırınca ateş hattının hemen üzerinde kendine yer buldu. 13. sırada bulunan Tire'nin bir alt sırasında ateş hattında konumlanan İnegöl Kafkas ile arasında 3 puanlık bir fark kaldı. Hafta sonu ateş hattındaki İnegöl ekibi ile kapışacak Tire FK, korkulu rüya görmemek için bu müsabakadan galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor.