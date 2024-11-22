Zeynep Sönmez’e büyük onur

ZEYNEP Sönmez, 2024 Kadınlar Tenis Birliği Ödülleri'nde yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu kategorisinde aday gösterildi. WTA'dan yapılan açıklamaya göre Zeynep, bu sezonki performansı sayesinde Yeni Zelanda'dan Lulu Sun, Rusya'dan Andreeva, Slovakya'dan Sramkova ve İngiltere'den Sonay Kartal ile ödüle aday gösterildi. Yılın oyuncusu, yılın çiftler takımı, yılın en iyi gelişme gösteren oyuncusu ve yılın geri dönüşü kategorilerinde de verilecek ödüllerin sahipleri, basın mensuplarının oylarıyla belirlenecek.