Galatasaray Yiğit’i unutmadı!

OKAN BURUK: İNŞALLAH GALİBİYET ALIRIZ VE YİĞİT'E HEDİYE EDERİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Kulüp olarak çok üzgün olduklarını ifade eden Okan Buruk, "İlk duyduğumuzdan itibaren, aslında çok da ne kadar heyecanlı, Tottenham maçına ne kadar gelmek istediğini, Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini, Galatasaray'ı, oyuncuları ne kadar görmek istediğini, bizle ne kadar beraber olmak istediğini, ilk duyduğumuzda, ilk kazayı duyduğumuzda, tabii ki çok üzüldük. Cenazeye katılamamıştık o dönem, yurt dışındaydım. İbrahim Bey katılmıştı. Ama Galatasaray Kulübü olarak, tabii ki manevi olarak çok gerçekten üzgünüz. Elimizden bir şey gelmiyor. Burada oyuncularımızla birlikte, onun bizi görmesini istedik. Özellikle ailesinin de yanında olmak istedik. Gerçekten Galatasaray için, Galatasaray yolunda vefat etmiş bir kardeşimiz. Galatasaraylılar her zaman Yiğit'i bu yolda vefat etmiş bir kişi olarak hatırlayacaklar. Çok güzel, bizle ilgili onun anılarını anlattılar. Günlüğünü anlattılar, yazdıklarını anlattılar. Tabii ki çok üzgünüz ama inşallah onlara da söyledik. Yani bugün buradayız, Bodrum'dayız, onu ziyaret ettik. İnşallah galibiyet alırız ve ona hediye ederiz" dedi.