Play-Off’ta rakip Macaristan

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme Play-Off Turu'ndaki rakibi Macaristan oldu. Play-Off aşaması kura çekimi, dün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Ay-yıldızlıların Play-Off Turu'nda Macaristan ile eşleşti. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında üstünlük kuran taraf adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.

MACARLAR İSTATİSTİKTE ÖNDE

Eşleşmedeki ilk maç 20 Mart 2025 Perşembe günü Türkiye'de oynanacak. Rövanş ise 23 Mart 2025 Pazar günü deplasmanda olacak. Türkiye ile Macaristan daha önce 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 11'inde Macaristan sahadan galip ayrılan taraf oldu. Türkiye, 4 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

RAKİPTE TANIDIK İSİMLER VAR

Macaristan Milli Takımı'nda Türkiye'de forma giyen ve daha önce Süper Lig'de boy göstermiş isimler bulunuyor. Galatasaray'ın sezon başında Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai'nin yanı sıra Çaykur Rize forması giyen Attila Mocsi, Macaristan Milli Takımı'nda görev yapıyor. Ayrıca bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai de Macaristan Milli Takımı'nın önemli isimlerinden.