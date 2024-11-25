Taekwondoda tarih yazdık

AVRUPA Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda, Türkiye tüm kategorilerde takım halinde şampiyon oldu. Avrupa Taekwondo Birliği tarafından Saraybosna'da düzenlenen şampiyonanın son gününde toplam 4 sıklette müsabakalar yapılırken sporcularımız son gün müsabakalarında 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. Kadınlar 46 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve 62 kiloda Şevval Çakal ile erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Erkekler +87 kiloda Rahmet Baran Şimşek ile 68 kiloda Buğra Coşgungönül ve Eren Özdemir bronz madalya kazanan isimler oldu. Şampiyonanın son gününde Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de milli takımımıza destek verdi. Türkiye, şampiyonayı, 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamladı. Milliler, ülkeler sıralaması ile erkek ve kadın takım sıralamasında şampiyon olmayı başardı. Türkiye, şampiyona tarihindeki en başarılı sonuca imza attı.