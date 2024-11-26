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Haberler Spor Muğlaspor’dan zirveye dev adım

Muğlaspor’dan zirveye dev adım

HABER MERKEZİ
Muğlaspor’dan zirveye dev adım
Nesine 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta önceki hafta deplasmanda Fatsa Belediyespor'a 4-0 yenilen Muğlaspor, önceki gün evinde Ege derbisinde Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek rakibinden liderlik koltuğunu devraldı. Uşakspor'u 82'nci dakikada usta golcüsü Fatih Taşdelen'in penaltıdan attığı golle dize getiren yeşil-beyazlılar, 24 puana ulaşıp zirveye yükseldi. İç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Muğla temsilcisi evinde 14 puan toplayarak şampiyonluk yarışında iddiasını korudu. Galibiyet sevincini maçtan sonra taraftarıyla paylaşan Muğlaspor bu hafta Kelkit Hürriyet Spor'a konuk olacak.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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