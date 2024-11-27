Merkezefendi’ye bir takviye daha

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve düşme hattında yer alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yollarını ayırdığı Sharife Coope'ın yerine Çin'den ABD'li Stefan Moody'yi transfer eden Denizli temsilcisi, ayrılık yaşadığı Muhaymin Mustafa'nın yerini ise 29 yaşındaki Belçikalı oyuncu Hans Vanwijn'i renklerine bağlayarak doldurdu. Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında oynayan Vanwijn, geçtiğimiz sezon Hapoel Holon formasıyla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 7.5 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Daha önce Fransa ekibi Nanterre'de oynayan Hans Vanwijn, Belçika Milli Takımı'nda da görev alıyor.