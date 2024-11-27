Zirveden dibe

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden 7 Eylül Turgutlu son 2 sezonda 2 farklı görüntü ile taraftarlarını kahrediyor. Ege ekibi, geçen sezon 3. Lig 1. Grup'ta zirveye oynayan ve rakiplerinin korkulu rüyası bir takımdı. Geçen seneki adıyla Turgutluspor, ilk 12 haftada 7 maçtan galibiyet ile ayrılırken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplam 24 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu sonuçlarla 2. sırada konumlanan Manisa ekibi, lider Batman Petrolspor ile aynı puanı paylaşarak şampiyonluğun en önemli adayları arasında gösteriliyordu.

KAOS GİDİŞATI DA ETKİLEDİ

Manisa temsilcisi, bu başarılı performansı uzun süre devam ettiremedi ve sezonu 4. sırada 47 puan ile tamamladı. Ekonomik ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle istikrarı yakalayamayan Turgutluspor, sezonu Play-Off potasında kapattı. Yükselme Play-Off 1. Tur müsabakasında Efeler 09 ile kozlarını paylaşan kırmızı-siyahlı ekip maçtan 4-1 mağlup ayrılarak 2. Lig umudunu bu seneye bırakmıştı. Bu süreçte sıkıntıları aşamayan Turgutlu, sezon sonunda radikal bir kararla isim değişikliğine giderek 7 Eylül Turgutlu adını aldı.

5 HAFTA İÇİNDE HOCA GİTTİ

Sezona kaosla başlayan 7 Eylül Turgutlu, teknik direktörlük koltuğuna Ömer Kaplan'ı getirdi. Ancak bir türlü çıkışa geçemeyen ve 5 haftanın sonunda yalnızca hanesine 1 puan yazdırabilen Turgutlu ekibi, Ömer Kaplan ile yolları ayırarak dümene Eray Gülay'ı oturttu. Ancak deneyimli teknik direktör kötü gidişata 'dur' diyemedi ve Turgutlu temsilcisi adeta dibe çakıldı. İlk 12 maçta geçen sene zirveyle aynı puanı paylaşan Turgutlu, bu sene ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 5 puan alabildi ve son sırada kendine yer buldu. Turgutlu temsilcisinin sahipsiz kaldığı belirtilirken, amatör lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.