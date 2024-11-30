Çalhanoğlu’na büyük onur

2024 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu. Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, FIFA yılın orta sahası ödülüne aday gösterilirken Türkiye'yi gururlandırmaya devam etti. Inter formasıyla hem İtalya'ya hem de Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran milli futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 13 maçta 4 gol atarken İtalyan ekibinin ilk 11'de değişmez isimlerinden oldu. Adaylar, 21 Ağustos 2023 - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki performanslarına göre seçilirken, ödül ocak ayında sahibini bulacak. Diğer adaylar şu şekilde: Acosta, Almada, Baena, Bellingham, Camavinga, Foden, Ganso, Kroos, Kubo, López, Ødegaard, Olmo, Palmer, Pulisic, Rice, Rodri, Rodríguez, Ruiz, Valverde, Wirtz, Granit Xhaka.