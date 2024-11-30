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Manisa FK çıkış arıyor

Siyah-beyazlılar bugün saat 13.30’da deplasmanda Amed Sportif’e konuk olacağı maçta kötü gidişe ‘Dur’ demek istiyor.

HABER MERKEZİ
Manisa FK çıkış arıyor

Trendyol 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilerek düşme potasına iyice yaklaşan Manisa Futbol Kulübü bugün deplasmanda Amed Sportif'le kozlarını paylaşacak. Diyarbakır Stadı'nda hakem Gürcan Hasova'nın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Siyahbeyazlılarda, Ankara Keçiörengücü maçında kırmızı kart gören sağ bek Kadir Kaan, Amed Sportif'e karşı forma giyemeyecek.

ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ GÜVENİYOR

Oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 galibiyet alarak alt sıralara gerileyen 17 puana sahip Manisa FK'nın teknik direktörü Çağdaş Çavuş futbolcularına güvendiğini ifade ederken kötü gidişatı durduracaklarını ve yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi.

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