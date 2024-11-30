Yen de gel Göz-Göz

Trendyol Süper Lig'de çıkışını sürdüren ve her maçına Avrupa hayaliyle çıkan Göztepe, bugün Başakşehir ile kapışacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Üst üste evinde Konyaspor'u 2-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 4-2 yenerek 21 puanla adını 5. sıraya yazdıran Göz-Göz'de Beşiktaş maçında sol diz çapraz bağından sakatlanıp sezonu kapatan Isaac Solet'in yanı sıra tedavisi süren golcü Kubilay Kanatsızkuş forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Doğan Erdoğan ve Ahmed Ildız'ın ise durumları belirsizliğini koruyor. Sarıkırmızılılar, Süper Lig'de Başakşehir'e karşı oynadığı son 4 maçı da kaybetmedi.

SERYİ SÜRDÜRECEK

Rakibine karşı 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibi, son mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda 3-0'lık skorla yaşadı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, zorlu bir deplasman maçına daha çıkacaklarını belirterek, "İyi mücadele edip serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

MATEUSZ LİS: ÇOK İYİ TAKIMIZ

Göztepe'nİn Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis, Göztepe mobil uygulamasına açıklamalarda bulundu. Göztepe ile çok mutlu olduğunu belirten Lis, "Süper Lig'e çıktığımız geçen sezon en iyi sezonumdu. İzmir şu anda dünyadaki yerim, tekrar Göztepe'nin bir parçası olmak istiyordum. Sadece geçen sezon benim için yeterli değildi. Süper Lig'de ve kulübün 100. yılında devam etmek istedim. Bu özel bir şeydi ve bu sezon benim için hikayenin sonu olmadığını hissettim." diye konuştu. Lis, bu sezon iyi bir kadro kurulduğunu belirterek, "Çok iyi bir takımız. Sadece sahada değil, saha dışında da bir aileyiz. Çok iyi ilişkilerimiz var" dedi.

KURYU MATSUKİ'YE İLK 11 YOLU GÖZÜKTÜ

Geçen hafta orta saha oyuncusu Isaac Solet'in sakatlanmasının ardından bir süredir patlama yapması beklenen Japonyalı orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'ye 11 yolu gözüktü. Son haftalarda iyice form yakalayan ve adaptasyon sorununu ardında bırakan Matsuki, Solet'in sakatlanmasıyla 11 kişilik kadroda kendine yer bulabilir. Orta alanda Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan ve Isaac Solet'in sakatlanması nedeniyle eli iyice daralan Stoilov'un Başakşehir karşısında hamlesini yapacağı gelen bilgiler arasında.

DJALMA SİLVA SAKATLIĞINI ATLATTI

Geçtığimiz hafta oynanan Beşiktaş karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle 18 kişilik kadroya giremeyen 30 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Djalma Silva, büyük ölçüde iyileşti. Siyah-beyazlı ekip karşısına sol kanatta İsmail Köybaşı oynarken, bugün oynanacak Başakşehir müsabakasında Djalma'nın tekrar forma giymesi bekleniyor. Geldiği günden bu yana 11'in değişilmez ismi olan kanat oyuncusu, 1 gol atıp, 1'de asist yapma başarısı gösterdi. Teknik direktör Stoilov'un Djalma'ya çok güvendiği ve Başakşehir maçında formayı Brezilyalı oyuncuya emanet etmek istediği belirtildi.