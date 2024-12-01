KSK tam gaz

Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, zorlu Bursaspor deplasmanında parkeden 70-76'lık skorla üstün taraf olarak ayrılmayı başarırken, 4'te 4 yaptı ve zirve yarışını sürdürdü. Bu sonuçla Kaf-Kaf 6. galibiyetini alırken Bursa temsilcisi ise 4. yenilgisini yaşadı. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan yeşil-kırmızılılar İlk periyodu 24-17 geride kapatırken, soyunma odasına 39-38'lik skorla geride gitti. Üçüncü çeyrekte oyuna denge getiren ve ardından skor avantajını alan Karşıyaka son periyoda 50-53 önde gitti. Karşılaşmanın son çeyreğinde de üstünlüğünü korumayı başaran yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi parkeden 70-76'lık skorla galibiyetle ayrıldı.

JEFFERSON YILDIZLAŞTI

Karşıyaka'da Damien Jefferson 17 sayı ve 7 ribaundla yıldızlaşırken, James Webb 13 sayı ve 8 ribaund, Errick McCollum 13 sayı ve 4 ribaund, Muhsin Yaşar 11 sayı ve 6 ribaund, Fatts Russell 8 sayı ve 2 ribaund, Jerry Boutsiele ise 8 sayı ve 4 ribaund ile mücadele etti. Yeşil-kırmızılılar gelecek hafta evinde Darüşşafaka Lassa ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.