Manisa yetişemedi

Trendyol 1. Lig'in 14.haftasında Manisa FK, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2'lik skorla mağlup oldu ve düşme hattına geriledi. 8.dakikada gelişen Manisa FK atağında Wriedt'in pasında Fofana sol çaprazdan sağ ayağıyla vurdu. Top üstten dışarı gitti. 9'da Amed Sportif'li Yılmaz'ın sağ kanattan yerden pasında altıpas içinde Assombalonga topa dokunamadı. 15'te sol kanattan Gradel'in ortasında Yılmaz Ceylan ceza sahası içinden tek vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. 29'da Murat Uçar'ın sağdan getirdiği top 55 numaradan sekti. Assombalonga'nın şutu üstten auta çıktı. 45+1'de sol kanattan Ömer Bayram'ın havadan ortasında Assombalonga ceza sahası içinden kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

DİALLO 2. YARI ETKİLİ OLDU

45+2'de Fofana'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Wriedt'in şutu dışarı gitti. İlk yarı Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 54'te Fofana'nın soldan ortasında Wriedt dokunarak farkı bire indirdi: 2-1. 55'te sağ kanatta topla buluşan Yılmaz'ın kısa pasında Lourenço sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğin dibinden topu ağlara yolladı: 3-1. 63'te sağ kanattan Demba Diallo'nun ortasında Wriedt gelişine vuruşla topu yolladı: 3-2. Mücadelede başka gol olmadı ve Manisa FK, Amed maçından 3-2 yenik ayrıldı.

SON 6 MAÇTA 5. YENİLGİ

Manisa FK, Amed Sportif mağlubiyetiyle son 6 maçta 5. yenilgisini aldı. Ege ekibi bu süreçte Iğdır FK, Erokspor, Pendikspor ve Keçiörengücü'nün ardından dün de Diyarbakır'dan eli boş döndü. Siyah-beyazlılar gelecek hafta ligde Çorum FK'yı konuk edecek.

ÇAVUŞ'TAN ROTASYON

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, geçen hafta 4-0 kaybettikleri Keçiörengücü maçı 11'inde 5 değişiklik yaptı. Bartu Göçmen, Kadir Kaan Yurdakul, Ensar Akgün, Mamadou Cissokho ve Muhammed Kiprit'in yerine Yusuf Talum, Philip Awuku, Birkan Yılmaz, Armin Hodzic ve Efe Taylan Altunkara Diyarbakır'da sahaya çıktı. Sakatlık ve cezalardan dolayı bir süredir sahadan uzak kalan Philip Awuku 5 maç sonra Amed Sportif karşılaşmasıyla birlikte sahalara döndü.