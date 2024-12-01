Nazilli hayata döndü

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillspor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 2-1 mağlup ederek kendine geldi. 24. Kaan Deniz'in kontrol edip vurduğu sert şutunda kaleci Mustafa, topu iki hamlede kontrol etti. 72'de Taha'nın sol kanat korner çizgisi yakınından açtığı ortasında arka direkte topa vuran Bilal'in kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 77'de Oğuzhan Akgün'ün sağ kanattan açtığı ortasında Beyoğlu defansında yaşanan karambolde topa yükselerek vuran Miraç Furkan'ın kafa şutuna meşin yuvarlak kaleci Boran'ın sağından ağlarla buluştu: 1-1. 88'de İlkay'ın pasıyla buluşan Taşkın'ın kendi ceza sahasından attığı uzun topla buluşan Oğuzhan Akgün, rakip ceza alanına 3 defans oyuncusunu çalımlayarak girdi. Oğuzhan yaptığı vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-1.