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Petkimspor diş geçiremedi

İki maçtır galibiyet yüzü göremeyen Aliağa Petkimspor, ilk yarısını 44-42 önde tamamladığı mücadelenin son iki periyodunda üstünlüğünü koruyamadı, düşüşünü sürdürdü.

HABER MERKEZİ
Petkimspor diş geçiremedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne 92-88 yenildi. İlk 2 dakikayı 6-1 önde geçen İzmir temsilcisi karşısında 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 4. dakikada 10-6 üstünlük kurdu. Ev sahibi takımın 10-10 eşitliği sağladığı periyot 22-22 beraberlikle tamamlandı. İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor'un 28-22 üstünlük kurduğu periyotta Bahçeşehir Koleji tekrar öne geçti. Son 3 dakikasına 36-36 eşitlikle girilen periyotta Aliağa Petkimspor soyunma odasına 44-42 üstün gitti.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Üçüncü periyodun başında 47-46 öne geçen Bahçeşehir Koleji, Bouteille ve Cavanaugh'un basketleriyle son 6 dakikaya 8 sayı farkla 56-48 üstün girdi. Bahçeşehir Koleji, periyodu 68-63 önde bitirdi. Son periyoda Echenique ve Dotson'ın sayılarıyla başlayan ev sahibi takım 34. dakikada Yavuz'un basketiyle 75-75 eşitliği sağladı. Simonovic'in üst üste 3 sayılık basketiyle son 5 dakikaya 81-75 önde giren Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 92-88 galip ayrıldı.

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