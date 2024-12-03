İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir'deki spor kulüplerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Kulüplerin ortak sorunlarının konuşulması ve bilgilendirme yapmak amacıyla yapılan toplantıda Göztepe başta olmak üzere, İzmir kulüplerinin tesis için yer bulamaması ve alan tahsisi konusunda yaşadıkları sorun gündem oldu. Uzun zamandır tesis için çalıştıklarını ancak yer konusunda halen bir çözüm bulunamadığına dikkat çeken Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, kulüp ismi vermeden Galatasaray ve Beşiktaş'a yapılan alan tahsisine ilişkin, "Zor bir ortamdayız. Süper Lig'de oynuyoruz. Falanca takımın stadının yanına 60 dönüm yer verilmiş. Başka bir takıma İzmir'de 100 dönüm yer verilmiş ancak biz çırpınıyoruz. 8 yıl önce şampiyon olduk, Başkan Aziz Kocaoğlu yanına çağırdı ve '2-3 milyon para vereceğiz' dedi. Biz ise '10 milyon TL'Lik tesis yapın' dedik. 7 milyon TL'lik tesis yapacağının sözünü verdi ancak ne tesis yapılabildi ne para alınabildi. Biz arazimizi istiyoruz" dedi.

ANKERSEN İLE ANLASTIK

MEHMET Sepil, Rasmus Ankersen ile Urla'daki tesisler konusunda anlaştıklarını belirtirken, "Tesis sorununu çözdükten sonra A takımın Urla'da antrenman yaptığı tesisi altyapıya vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

TESİS İÇİN YATIRIM ALTYAPISI OLUŞMADI

İzmir'in profesyonel liglerde 10 takımının yer aldığını aktaran İZVAK Başkanı Ali Erten, "10 kulübümüzden 8'i şirketleşme sürecini tamamladı. Kulüpler, dev bütçelerle yönetiliyor. Göztepe ile başlayan süreç Türkiye'ye örnek oluşturuyor. Altay ve Karşıyaka henüz şirketleşmeyi tamamlayamadı ancak çabaları var. Tesisleşme anlamında yeterli kamu desteği konusunda sorunlarımız var. Mehmet Sepil başkanın ciddi bir yatırım yapma arzusu var ama altyapısı oluşturulamadı" dedi.