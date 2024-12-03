Bal-Kes çok farklı

NESİNE 3'üncü 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Balıkesirspor, efsane teknik direktörü İsmail Ertekin'le çıktığı ilk maçta gol şov yaptı. Geçen hafta içinde tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan kırmızıbeyazlılar, sonuncu sıradaki Adıyaman FK'yı 5-0 yenerek zirve yolunda umut tazeledi. Yıllar sonra Balıkesirspor'a dönen Ertekin, ilk maçında aldığı farklı galibiyetin mutluluğunu yaşadı. Balıkesirspor'da ilk kez 2012-13 sezonunda görev yapan Ertekin, o sene takımı 2'nci Lig'de şampiyon yaptı. Ertesi sezon da Bal- Kes'le yola devam eden 65 yaşındaki çalıştırıcı, takımı Süper Lig'e taşıyıp tarihi bir başarı elde etti.

ZİRVEYE YAKLAŞTILAR

KIRMIZI-BEYAZLILAR farklı galip gelerek averajını da iyileştirirken, zirvedeki iki ekibin de puan kaybı yaşamasıyla aradaki farkı bire düşürdü. Lider Muğlaspor deplasmanda Kelkit'e 2-1 yenilirken, Silivrisipor da Mazıdağı ile berabere kaldı. İki ekip 24 puanla zirveyi paylaşırken, Bal-Kes de 23 puan ve averajla onları takip etti. Ligde bu hafta Muğlaspor ile Silivrispor karşı karşıya gelecek. Balıkesir ise düşme hattındaki İnegöl Kafkas'ı konuk edecek.