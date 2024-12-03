Kulüpler İZVAK’ta buluştu

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın gelenekselleşen spor medya buluşması dün gerçekleşti. İzmir kulüplerinin yetkililerinin gazeteciler ile bir araya geleceği toplantıya Aliağa FAŞ, Altay, Altınordu, Bornova 1877, Bucaspor 1928, Göztepe, İzmir Çoruhlu, İzmirspor, Karşıyaka, Menemen FK ve Tire FK kulüplerinin temsilcileri ve yetkilileri katıldı. Yıllardır devam eden geleneğin bozulmaması için söz kesilirken, İZVAK çatısı altında birleşen bütün kulüplere teşekkür edildi. Gelecek aylarda yeniden bir araya gelme sözü veren kulüp başkanları ve temsilcileri, ortak bir akılla hareket etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.