  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Kulüpler İZVAK’ta buluştu

Kulüpler İZVAK’ta buluştu

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir’in profesyonel liglerde mücadele eden 10 kulübü ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

HABER MERKEZİ
Kulüpler İZVAK’ta buluştu
İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın gelenekselleşen spor medya buluşması dün gerçekleşti. İzmir kulüplerinin yetkililerinin gazeteciler ile bir araya geleceği toplantıya Aliağa FAŞ, Altay, Altınordu, Bornova 1877, Bucaspor 1928, Göztepe, İzmir Çoruhlu, İzmirspor, Karşıyaka, Menemen FK ve Tire FK kulüplerinin temsilcileri ve yetkilileri katıldı. Yıllardır devam eden geleneğin bozulmaması için söz kesilirken, İZVAK çatısı altında birleşen bütün kulüplere teşekkür edildi. Gelecek aylarda yeniden bir araya gelme sözü veren kulüp başkanları ve temsilcileri, ortak bir akılla hareket etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA