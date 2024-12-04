Karşıyaka evinde kupaya veda etti!

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Serdar Soydan, Harun Reşit Güngör

KARŞIYAKA: Hasan - Bedirhan, Abdülkadir, İsmail, Gökhan Meral, Aygün (Dk. 78 Ali Sinan), Mert Torlak, Bedran, Erdal (Dk. 28 Berat), Çağatay (Dk. 71 Enes Nalbantoğlu), Yasin Ozan (Dk. 71 İshak)

ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han - Schulz (Dk. 86 Rotariu), Alper, Diogo, Hayrullah, Cem Tuna, Ali Kaan (Dk. 70 Hasan Nazarov), Mesut Emre, Renaldo Cephas (Dk. 89 Yusuf Emre), Sıraç (Dk. 70 İsmail Çokçalış), Kevin Varga (Dk. 71 Efkan)

GOLLER: Dk. 15 Renaldo Cephas, Dk. 80 Efkan (Ankaragücü), Dk. 90 Ali Sinan (Karşıyaka)

SARI KART: Dk. 90 Mesut (Ankaragücü)

ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka, 1'inci Lig temsilcisi Ankaragücü'ne evinde 2-1 yenilerek elendi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçta Başkent temsilcisinin gollerini 15'inci dakikada Renaldo Cephas ve 80'inci dakikada Efkan attı. Karşıyaka bu gollere 90'ıncı dakikada Ali Sinan'la karşılık verebildi. Karşıyaka, Ankaragücü'yle yaklaşık 8 yıl sonra ilk kez karşılaştı. İzmir ekibi kadrosunda 7 yabancı bulunan güçlü rakibi önünde yedek ağırlıklı kadroyla mücadele etti. Yeşil-kırmızılılarda Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, ligde Silifke Belediyespor deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle saha kenarında yer alamadı. Karşıyaka'da devre arasına kadar izin verilen Cenk Ahmet ve Onur Akbay ile affedilmesine rağmen cezası süren Hakan Barış kadroda yoktu.

8'inci dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Renaldo Cephas'ın çaprazdan şutunu kaleci Hasan kurtardı.

15'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Karşıyaka'nın kullandığı kornerde Aygün topu kaybedince Ankaragücü hızlı çıktı. Orta sahadan aldığı topla hareketlenen Jamaikalı golcü Renaldo Cephas, Gökhan Meral'den sıyrılıp topu ağlara yolladı: 0-1.

19'uncu dakikada Karşıyaka ilk isabetli şutunu buldu. Bedran'ın sağdan ortasına arka direkte Çağatay'ın kafa şutu kaleci Bahadır'da kaldı.

76'ncı dakikada konuk takımdan Efkan'ın yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunda kaleci Hasan topa sahip oldu.

80'inci dakikada Efkan bu kez benzer pozisyonda golü buldu. Karşıyaka'nın yine atağa çıkarken kaybettiği topu önünde bulan Efkan, ceza yayından sert bir vuruşla kaleci Hasan'ı avladı: 0-2.

90'ıncı dakikada Karşıyakalı Ali Sinan sağ çaprazdan ceza alanına girip düzgün bir vuruşla skoru ilan etti: 1-2.