Merkezefendi ateşle oynuyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu'nda 8. hafta geride kalırken, Darüşşafaka Lassa'ya deplasmanda 88-68 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Baskette düşüş önlenemiyor. Ligde ki 8 maçından 7'sini kaybeden Merkezefendi Süper Lig'de ki en kötü sezonunu yaşıyor. 8 maçta 9 puanla 16 takımlı ligde averajla sondan ikinci sırada bulunan Denizli temsilcisi, takviye transferlere rağmen, aradığı çıkışı yakalayamadı. Başantrenör Zafer Aktaş, mağlubiyetin faturasını oyuncularına kesti.Aktaş "24 top kaybı yapıp, 18 ribaundu verdiğimiz bir maçı kazanma şansımız yoktu. 2 oyuncumuzun ilk maçı olması ve 3 oyuncumuzun milli takım maçlarından yeni dönmüş olması, bu duruma mazeret olmamalı. Hangi ligde mücadele edip, ne için mücadele ettiğimizin bir an önce farkına varmalıyız. Cumartesi günü konuk edeceğimiz Aliağa Petkim maçına en agresif formumuzla çıkacağız" dedi.