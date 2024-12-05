Fethiyespor Alanya’da dağıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fethiyespor, deplasmanda Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'a farklı mağlup oldu: 4-1. Güçlü rakibi karşısında direnemeyen lacivert-beyazlılar kupaya veda etti. Müsabakaya hızlı başlayan turuncu-yeşilliler, 11. dakikada Nicolas Janvier'in golüyle öne geçti: 1-0. 15'te Jure Balkovec aradaki farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 28'de Rony Lopes attığı golle Alanya'yı iyice rahatlattı: 3-0. İlk yarı 3-0 sona erdi. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Alanyaspor, 81'de genç yıldızı Arda Usluoğla'nun attığı golle skoru 4-0'a getirdi. 84'de Fethiye'den Mehmet Türkmen maçın skorunu belirledi: 4-1.