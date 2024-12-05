Manisa Basket zirveden indi

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 3 galibiyet 1 mağlubiyet alarak, grupta lider olan Manisa Basket, gruptaki 5. maçında İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya evinde yenilerek yara aldı. Karşılaşmaya baskılı başlayan Manisa temsilcisi ilk dakikalarda rakibinin hızlı hücumlarına direnç gösteremedi. Murcia, Hakanson ve Ennis ile bulunduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirirken Manisa ekibi Besson'un sayılarıyla maça ortak oldu. Ancak ilk periyot 19-15 İspanyol ekibin üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta ev sahibi kırmızısiyahlılar Pickett ve Jr. White ile üst üste sayılar bulup farkı azalttı. Murcia bulduğu üçlüklerle devreyi de 39-29 önde kapattı.

MANİSA FARKI AZALTAMADI

Üçüncü periyotta Ege ekibi rakip önünde daha baskılıydı. maçın yıldızı Besson bu bölümde de etkisini gösterirken kırmızı- siyahlılar, İspanyol rakibine göre daha çok sayı üretse de farkı ancak 9 sayıya indirebildi. Manisa Basket son periyoda 60-51 geride girdi. Ege ekibi, bu bölümde Pickett ve Lee ile sayılar buldu. Ancak Ege ekibinin çabası sonuç vermedi ve Murcia maçtan 78-72 galip ayrıldı.