Altay’da Ali alkış topladı

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde İnegölspor'u 3-2'lik skorla dize getiren Altay'da gol perdesini açan Ali Kızılkuyu, attığı jeneriklik golle alkış topladı. Müsabakanın 20'nci dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı çatala gönderen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezonun kalan bölümünde siyah-beyazlı takımın önemli ayaklarından biri olacağını gösterdi..

Altay'ın genç yıldızı Ali Kızılkuyu, son haftalardaki performansıyla takımının en iyilerinden biri oldu.

DİVAN KURULU UYARDI

Geçen sezon 1. Lig'de 16 maçta oynayan ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle bitime 7 hafta kala kadro dışı kalan Ali, altyapısında yetiştiği Altay'dan ayrılma noktasına gelmişti. Öte yandan Altay Yüksek Divan Kurulu, siyah-beyazlı kulübe zarar verebilecek yanlış bir bilgi yayılmaması için yatırımcı konusunda bir gelişme olması durumunda resmi hesaplardan duyurular yapılacağını bildirerek, internet üzerinden yorum yapılmamasını istedi.