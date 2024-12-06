Manisa’yı özledi

Trendyol 1. Lig'de sezona iyi başlamasına rağmen, istikrarını sürdüremeyen Manisa Futbol Kulübü, özellikle son 3 deplasman maçında çöktü. Ligdeki 2 iki karşılaşmasında Amed Sportif ve Keçiörengücü deplasmanlarında toplam 7 gol yeyip 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar önceki gün de Tekirdağ'dan çıkamadı. Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 3. Lig ekibi Çorluspor 1947'ye Tekirdağ'da 4-2 mağlup olarak elenerek büyük hüsran yaşadı. Ege temsilcisi son 3 dış saha mücadelesinde 11 golü kalesinde gördü.

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Siyah-Beyazlılar bu zor dış saha maratonunda toplam 2 bin 289 kilometre yol yaptı ve istediğini alamadı. Önce 563 kilometre mesafedeki Ankara'ya gidip Keçiörengücü'ne 4-0 yenilen Manisa, 30 Kasım'da bu kez bin 388 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır şehrinin takımı Amed FK'ya 3-2 mağlup oldu. Ardından 4 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 338 kilometre uzaklıktaki Tekirdağ temsilcisi Çorlu 1947 ile karşılaşan Manisa temsilcisi, karşılaşmayı 4-2 kaybedip elendi. Ege ekibi deplasman maratonu sonrasında 7 Aralık'ta Çorum FK ile evinde karşı karşıya gelecek.