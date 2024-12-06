Sualtı Ragbisi’ne İzmirli damgası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na (TSSF) bağlı Sualtı Ragbisi Kadın ve Erkek Milli Takımları'na İzmirli sporcular damga vurdu. Tamamı İzmirli 30 sporcudan oluşan milli takımlar bu yıl Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği elde ederek ülkemize büyük gurur yaşattı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da 8-10 Kasım'da düzenlenen CMAS 13. Sualtı Ragbisi Gençler Avrupa Şampiyonası'nda erkek milli takımımız finalde Norveç'i 4-3 yenerek Avrupa Şampiyonu olurken, kadın milli takımımız 41 gol attığı turnuvanın final maçında Norveç'e 1-0 kaybederek Avrupa ikinciliği elde etti. Sualtı Ragbisi Genç Kadın Milli Takımı kaptanı Firdevs Acar (19) ve Erkek Milli Takım kaptanı Yunus Emre Aytürk (20) hedeflerinin ilerleyen yıllarda büyükler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etmek olduğunu söyledi.