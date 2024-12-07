Altınordu’da İlkan yine yok

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta yarın evinde Play-Off hattında yer alan direkt rakiplerinden İskenderunspor'la karşılaşacak Altınordu'da sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen forvet İlkan Sever'in bu hafta da riske edilmeyeceği öğrenildi. U20 Milli Takımı'nda sakatlanan gurbetçi futbolcu İlkan Sever son olarak 2-0 kazanalına Altay derbisinde ilk 11'de yer almıştı.

EMİR CAN DÖNÜYOR

Milli takımda olması nedeniyle Karaköprü Belediyespor deplasmanında forma giyemeyen İlkan, ay-yıldızlı ekipte yaşadığı adale sakatlığı sonrası 1461 Trabzon ve Adana 01 FK (D) maçlarında da görev yapamadı. İlkan'ın antrenmanların bazı bölümlerinde takıma katıldığı öğrenilirken, 20 yaşındaki santrforun İskenderunspor maçında kadroda yer almayacağı belirtildi. Altınordu'da cezası biten Emir Can kadroda yer alabilecek.