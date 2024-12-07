Ege’ye büyük şok

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ege ekiplerine dün akşam şok bir haber geldi. TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 kulüp lisans sürecinin sonuçlandırdı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada alınan kararlara yer verildi. Buna göre, verilen süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen 3 Ege kulübüne de puan silme cezası geldi. En üst 3 lig olan Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin başvuruları Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterlere göre incelendi. Kurul, inceleme sonucunda Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getirmeyen toplam altı kulübe 3 puan silme cezası verdi. TFF'nin yaptırımından üç Ege ekibi de nasibini aldı. İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay ile İkinci Lig Kırmızı Grup'ta yarışan Bucaspor 1928 ve Nazillispor 3 puan silme yaptırımı alan ekipler oldu.

KÜMEDE KALMA SAVAŞINDALAR

Sezon başından bu yana maddi olarak zor günler geçiren Altay şu an 11 puanla düşme potasının en tepesinde yer alıyor. Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Buca ekibi ise 26 puanla Play-Off içindeki konumunu korurken Nazillispor ise aynı grupta 9 puanla ateş hattının hemen üzerinde bulunuyor. Federasyonun 3'er puan silme cezasını önümüzdeki süreçte yansıtması bekleniyor. Bu kararla ateş hattından yeni çıkan Naz-Naz tekrar son sıraya düşerken, Altay 1, Buca ise 2 basamak gerileyecek. Üç Ege temsilcisinin yanı sıra Süper Lig'den Adana Demirspor ile 2. Lig ekipleri Afyonspor ve Giresunspor'un da 3'er puanının silinmesine hükmedildi.