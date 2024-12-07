Karşıyaka’da belirsizlik hakim

Karşıyaka Spor Kulübü'nde yönetimin istifalarla düşmesinin ardından 3 Aralık Salı günü yapılan olağanüstü genel kurulda aday bulunamamasıyla zirveye çıkan belirsizlik devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar 24 Aralık'a yeniden olağanüstü kongre kararı alırken, 6 Kasım'da yönetimin düşmesiyle kulüpte 1.5 aydan uzun süre imza yetkilisi olmayacak. Yönetim düştüğü için 6 Kasım'dan bu yana karar alamayan Kaf-Kaf'ın en az 24 Aralık'a kadar eli kolu bağlanacak. Özellikle en yüksek bütçeli şube olup sponsorsuz kalan basketbol takımına bu ay 25 Aralık'a kadar yine 21 milyon TL maaş ödemesi yapması gereken, futbol takımının ara transferde dağılmaması için de peşinat taksitlerini yatırması şart olan yeşil-kırmızılılarda yaşanan maddi belirsizlikte yönetime aday çıkmıyor.