Manisa Basket çıkış arayacak

Türkıye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3 farklı antrenörün görev yaptığı bu sezon 8 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Manisa Basket kötü gidişi bugün Bahçeşehir Koleji deplasmanında sonlandırmaya çalışacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Bahçeşehir ligde 5 galibiyetle Play-Off barajında yer alıyor. Manisa ekibi hafta içinde Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evinde UCAM Murcia'ya yenilerek liderliği rakibine kaptırmasına rağmen Play-In oynamayı garantilemişti.