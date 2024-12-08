Manisa yıkıldı

Trendyol 1. Lig'in tek Ege temsilcisi Manisa FK, 15. haftada evinde Çorum FK'yı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi üst üste pozisyonlara girse de golü bir türlü bulamadı. 13. dakikada gelişen Çorum FK kontra atağında ceza sahasında topla buluşan Burak Süleyman, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 0-1. 25. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gören Birkan, 5 dakika sonra ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ÇABALAR SONUÇ GETİRMEDİ

71. dakikada Diallo'nun yaptığı ortaya Wriedt uzanamadı net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 79'da Geraldo ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu Alperen kurtardı. 84'te Alperen'le karşı karşıya kalan Geraldo'nun kötü vuruşu auta çıktı. 86. dakikada ceza sahasına orta yapan Oğuz'un pasına yükselen Armin Hodzic ve Diallo'nun kafa vuruşunda top auta çıktı ve maç 0-1 sona erdi.

ÇAVUŞ DÖNEMİ SONA ERDİ

Manisa FK'da 1-0 kaybedilen Çorum FK maçından sonra istifa eden teknik direktör Çağdaş Çavuş'un istifası kabul edildi. Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş, bugün oynanan Ahlatcı Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş'un istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." dendi. Manisa FK, Çağdaş Çavuş yönetiminde 15 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 17 puan topladı.