Horoz kayıp

NESINE 3. Lig 4. Grup'ta Denizlispor evinde Orduspor 1967'ye 1-0 yenildi. Horoz evinde galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, ateş hattında kalıp taraftarlarını üzmeye devam etti. 15'te Osman'ın ortasında altıpas çizgisi üzerinden Ömer'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 22'de Osman'ın sert şutunu kaleci Ali Eren tek hamlede bloke etti. 45+2'de Osman'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Ömer Alper kafa ile topu ağlara gönderdi: 0-1.

ATAKLAR SONUÇ VERMEDİ

54'te Alaattin'in kaleye paralel ortasında kaleci Muhammet'ten seken topa kimse dokunamadı. 90+1'de ceza yayı içinden Oğulcan vurdu, Ali Eren son anda topu kornere çeldi. Denizlispor'un baskıları skoru değiştirmeyince, Orduspor 1967 sahadan 1-0 galip ayrıldı. Denizlispor ise ateş hattından çıkamadı.