Manisa FK arayışta

TRENDYOL 1. Lig'de son 3 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan, kötü gidişin faturasını da teknik direktör Çağdaş Çavuş'a kesen Manisa FK, yeni hoca arayışlarına zaman kaybetmeden başladı. Yönetim, öncelik olarak genç oyuncularla çalışmayı seven, başarıya aç bir antrenör istiyor. 13 Aralık'ta deplasmanda oynanacak Ankaragücü karşılaşmasından önce yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor. Öte yandan sezon başında dümene geçen Çağdaş Çavuş, 15 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Çavuş yönetimindeki Manisa FK, 1'inci Lig'de 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alıp 17 puan topladı. Ateş hattına giren Manisa temsilcisi, Türkiye Kupası'nda ise 3'üncü Lig ekibi Çorluspor 1947'ye 4-2 yenilerek elenmişti.