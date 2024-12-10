Manisa FK’nın gençleri tam gaz

MANİSA Futbol Kulübü U17, U16 ve U15 Takımları, mücadele ettikleri liglerde haftayı galibiyetle kapatarak 3'te 3 yaptı. Gelişim Ligleri U17 Elit A Ligi'ndeki başarılı grafiğini sürdüren U17 Takımı, Onvo Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek liderle puan farkını 1'e indirdi. Siyah-beyazlıların gollerini Erdem Çakır (2) Yunus Emre Yüce ve Osman Kahraman kaydetti. U16 Gelişim Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü U16 Takımı ise ligin 9. haftasında Muradiye Futbol Sahası'nda Sipay Bodrum FK U16 Takımı'nı konuk etti. Rakibini Kaan Altınbaş ve Yaman Kuyucugil'in golleriyle 2-1 mağlup eden Siyah-beyazlılar, haftayı 15 puanla 6'ıncı sırada tamamladı. U15 Gelişim Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü U15 Takımı, 10. Hafta maçında Muradiye Futbol Sahası'nda Aliağa FK U15 Takımı'nı Emre Şimşek (2) ve Çınar Bodur'un golleriyle 3-0 yendi ve haftayı 19 puanla tamamladı.