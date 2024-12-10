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Muğlaspor fırsat tepti

Nesine 3. Lig 2. Grup’ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, sahasında direkt rakibi Silivrispor ile golsüz berabere kalarak lider olma şansını kaçırdı

HABER MERKEZİ
Muğlaspor fırsat tepti
NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, averajla üzerinde yer alan Silivrispor'u konuk etti. İki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı: 0-0. Geçen hafta Kelkit Hürriyet SK'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak zirveyi İstanbul ekibine bırakan yeşil-beyazlılar, büyük fırsat tepti. Son iki maçında bir yenilgi ve bir beraberlik alan Muğla ekibi galibiyet hasretini iki maça çıkardı. Müsabakaya iki takımda kontrollü başlarken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonları cömertçe harcadı ve müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla puanını 25 yapan Muğlaspor, lider Balıkesirspor'un bir puan gerisinde averajla üçüncü sırada haftayı kapattı. Yeşil-beyazlılar, gelecek hafta Play-Off mücadelesi veren Eti Mazıdağı Fosfatspor'la karşılaşacak.
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