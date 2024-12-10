Muğlaspor fırsat tepti

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, averajla üzerinde yer alan Silivrispor'u konuk etti. İki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı: 0-0. Geçen hafta Kelkit Hürriyet SK'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak zirveyi İstanbul ekibine bırakan yeşil-beyazlılar, büyük fırsat tepti. Son iki maçında bir yenilgi ve bir beraberlik alan Muğla ekibi galibiyet hasretini iki maça çıkardı. Müsabakaya iki takımda kontrollü başlarken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonları cömertçe harcadı ve müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla puanını 25 yapan Muğlaspor, lider Balıkesirspor'un bir puan gerisinde averajla üçüncü sırada haftayı kapattı. Yeşil-beyazlılar, gelecek hafta Play-Off mücadelesi veren Eti Mazıdağı Fosfatspor'la karşılaşacak.