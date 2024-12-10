Turkuvaz Medya’da Spor Zirvesi

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Süper Lig'in en iyilerinin de ödüllendirileceği zirve, bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel konuk olacak. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi; Türk Telekom, Ziraat Bankası, İddaa, Türkiye Futbol Federasyonu ve Yıldız Holding ana sponsorluğunda gerçekleşirken destek sponsorları ise Papara, Aksuvital, Damat ve Black Bruin oldu.