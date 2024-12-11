Futbolun Oscarları sahiplerini buldu

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, dün Turkuvaz Medya Merkezi'nde üst düzey konukların katılımı ile gerçekleştirildi. Sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiren zirvede Süper Lig'in en iyilerine verilen ödüller de sahiplerini buldu. Günün sonunda Süper Lig'in en iyileri de ödüllerine kavuştu. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ödülleri topladı.

Yılın takımı ödülü sarı-kırmızılı ekibe giderken, yılın başkanı Dursun Özbek, yılın teknik direktörü Okan Buruk, yılın golcüsü Mauro Icardi, yılın stoperleri Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez, yıolın 10 numarası Dries Mertens ve yılın sağ kanadı Barış Alper Yılmaz seçildi.

ONUR ÖDÜLÜ ALDILAR

Ziraat Türkiye Kupası başarı ödülü Beşiktaş'a giderken, siyah-beyazlı ve Fenerbahçeli bazı oyuncular da ödüllere layık görüldü. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Onur ödülü verilirken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Üstün Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu.

İŞTE ÖDÜLLER

- TURKUVAZ Medya Onur Ödülü: Osman Aşkın Bak

- FOTOMAÇ Özel Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: İbrahim Hacıosmanoğlu

- TÜRK Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: Vincenzo Montella

ZİRAAT Türkiye Kupası Başarı Ödülü: Beşiktaş

- YILIN Takımı Ödülü: Galatasaray

- YILIN Şampiyon Teknik Direktörü Ödülü: Okan Buruk (G.Saray)

- YILIN Kulüp Başkanı: Dursun Özbek (G.Saray)

- YILIN Kalecisi Ödülü: Mert Günok (Beşiktaş)

- YILIN Sol Stoperi Ödülü: Abdülkerim Bardakcı (G.Saray)

- YILIN Sağ Stoperi Ödülü: Davinson Sanchez (G.Saray)

- YILIN Sol Beki Ödülü: Ferdi Kadıoğlu (F.Bahçe)

- YILIN Sağ Beki Ödülü: Osayi-Samuel (F.Bahçe)

- YILIN Orta Saha Oyuncusu Ödülü: Gedson Fernandes (Beşiktaş)

- YILIN Sağ Kanat Oyuncusu: Barış Alper Yılmaz (G.Saray)

- YILIN Sol Kanat Oyuncusu Ödülü: Dusan Tadic (F.Bahçe)

- YILIN 10 Numarası Ödülü: Dries Mertens (G.Saray)

- YILIN Golcüsü Ödülü: Mauro Icardi (G.Saray)