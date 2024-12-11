Vardar’dan birlik çağrısı

BEŞİKTAŞ Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vardar, "29 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Vardar, "Birlik ve beraberlik çok önemli. Başkan adayları çıkabilir. Serdal Adalı da Beşiktaş'ın değerli insanlarından biri. Hüseyin Yücel'le beraberiz. Beşiktaş'ın farklı kitleler tarafından zarara uğratıldığını gözlemliyorum. Birlik ve beraberliğin başlangıcının 29 Aralık'taki kongre olmasını umut ediyorum. Ayrışmamamız ve birbirimizi kırmamamız lazım. Aslolan Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

"DERBİ ZAFERİ ÇOK ÖNEMLİ"

FENERBAHÇE karşısında derbide aldıkları galibiyetin öneminin altını çizen Vardar, "Camiamızı son dönemde skorlarla üzdük. Ligde puan cetvelinde geride kaldık. Derbide taraftarımızın büyük coşkusuyla ve çok iyi oynayarak kazanamayacağımız maç olmadığını gösterdik. Çok önemliydi. Çok mutluyuz. Bu coşku hepimizi mutlu etti" diye konuştu.