“Yapı varsa Trabzon’a karşı var”

TURKUVAZ Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi'nde konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, 'Yapı' ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, "Bir yapı varsa o da Trabzonspor'a karşıdır" dedi. Trabzonspor'un yatırımları ve borçları hakkında önemli bilgiler de veren Doğan, "Biz Bankalar Birliği'nden çıkmasaydık, üzerine eklenen borçlarla birlikte artık bu ödenemez bir duruma gelecekti. Yıllık faiz 1.2 milyar TL olacaktı. Biz Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olduk" dedi.

EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Ertuğrul Doğan, "Biz kendi özelimizde hareket ettik. Benim 7. yılım Trabzonspor'da. Biz gerçeklerimizin farkındayız. Asıl hedefimiz; sahada başarılı olabilmek için ekonomik özgürlüğümüzün de olması lazım. Şampiyon olduk ama ekonomik olarak gereksinimleri yerine getiremediğimiz için bazı cezalarla karşı karşıya kaldık ne yazık ki" ifadelerini kullandı.