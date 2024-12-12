Denizlispor’da tarihi kongre

NESİNE 3. Lig'de zor günler geçiren Denizlispor'un olağanüstü genel kurulu bugün yapılacak. Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen kongre, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 18.00'de başlayacak. Tarihinin en kötü dönemini yaşayan yeşilsiyahlılar, sahipsiz kalmanın eşiğinde. 4 yılda Süper Lig'den 3. Lig'e kadar gerileyen ve 392 milyon lira borcu olduğu açıklanan kulüp, kayyım tehlikesi ile karşı karşıya.

Kongrede yeniden aday olmayacağını açıklayan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, aday çıkmadığı takdirde kulübün kayyıma devredileceğini belirterek, "Tarihi kulüp yok olmanın eşiğinde. Kayyıma kalmak demek kapanmanın başlangıcı demek. Vurdumduymazlığın sonucu bu. Normal prosedürde aday çıkmaz ise bu iş kayyıma kalıyor" dedi.

Şehirde bir sahiplenme eksikliği yaşandığını belirten Yıldırım "Kayyım ne yapacak? Mülki amirlerin atayacağı kişilerde aidiyet olmadığı için çözüm üretmekte zorlanırlar. Bizi en çok üzen, en çok yaralayan bu sahipsizliğe insanların da inanmış olması. Koskoca şu tarihe sahip çıkmamaları. Kentin en büyük marka değerine sahip çıkmayan Denizli, başka sorunlar olduğu zaman da yine birlik ve beraberlik olmadığı için üstünü kapatıp geçecek" diye konuştu.