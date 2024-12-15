Aston Villa’dan Kenan’a 80 milyon

İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Juventus'un Türk oyuncusu Kenan Yıldız'ın adı transfer dedikodularına karışmaya başladı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, İngiliz kulübü Aston Villa, Kenan için en az 80 milyon euroluk bir teklif düşünüyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde genç milli futbolcu "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olacak. Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da forma giydiği 15 maçta 3 gol 3 asist, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta ise 1 gol 1 asist kaydetti. 19 yaşındaki futbolcu, İtalyan spor gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen "Golden Boy Web" ödülünü almıştı.