İzmirspor’dan flaş iddia

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Türk futbolunun köklü kulübü İzmirspor, geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Yatağanspor maçında bahis şikesi yapıldığını iddia etti. Futbol Şube Sorumlusu Özkan Karadaş, maçtan önceki hafta içi İstanbul'dan bir kişinin kendisini telefonla arayarak bahis şikesi teklifinde bulunduğunu söyleyerek, "İletişim kurduğum kişi hakem camiasına çok yakın olduğunu, Yatağanspor maçını manipüle edebileceğini söyledi. 500 bin TL karşılığında karşılaşmada istenilen hakem kararını çıkarabileceklerini söylediler. Biz de kesinlikle böyle yasa dışı işlere girmeyeceğimizi beyan ettik" dedi. Y

ASADIŞI BAHİS SİTESİNDE VAR

Ardından maçta oldukça şüpheli kararlar çıktığını ifade eden Karadaş, "İlk yarıyı 1-0 önde kapattık. İkinci devre adeta orta sahayı geçemedik. Hakem tüm düdüklerini bizim aleyhimize çaldı. 1 oyuncumuz da kırmızı kart gördü ve maçı 2-1 kaybettik. Sonra araştırdık ki yasadışı bahis sitelerinde Yatağanspor- İzmirspor maçı bültende yer alıyor. Ve ilk yarı İzmirspor, ikinci devre Yatağan galibiyetine 1'e 40 oran veriyor" diye konuştu.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ YAZILDI

Bu olağandışı durumu tüm Türkiye'nin duymasını istediklerini belirten Karadaş, "Yatağan Belediye Başkanı ile birlikte maçı izledik. Kendisi bile hakem kararlarını şaşkınlıkla karşıladı. Bu durumun kesinlikle Yatağanspor ile alakası yok. Türkiye Futbol Federasyonu'na da şikayet yazımızı yollayacağız. Biz kazanırız kaybederiz önemli değil ama Türk futbolu her zaman adaletli yönetilsin" ifadelerini kullandı