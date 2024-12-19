Altay dertli mi dertli!

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta 2 galibiyetle ümitlendikten sonra üst üste 2 yenilgiyle gardı düşen Altay'da Başkan Süleyman Özkaral, Kırklareli maçı sonrası önlerinde önemli bir mesainin olduğunu kaydetti. Özkaral "Devre arasında birçok futbolcu alacaklarından dolayı kulübe ihtar yollayacak. Hepsiyle tek tek görüşerek takımda kalmaya ikna edeceğiz" dedi.

Kulüplerinin bu süreçte çok yalnız kaldığını belirten Karal, "Elektriğinden tutun, deplasmandaki mola yerinde yiyeceğimiz yemeğe kadar düşünmek durumundayız. Çok zor durumdayız. Bir sponsor otel masrafını karşılasa, camianın bi büyüğü de yol ve yemeği üstlense, stat güvenlik ücretlerinde destek olsa biraz rahatlarız" diye konuştu. Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kırklareli maçının dönüm noktası olduğunu belirten Altay Başkanı, "Hedefimiz devreyi galibiyetle kapatıp, ikinci yarıya moralli girmek" dedi.

KIRKLARELİSPOR'A ŞANSI TUTMUYOR

LİGDE ilk yarının son haftasında Kırklarelispor'a konuk olacak Altay, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 7 maçta sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Trakya temsilcisi ile ilk kez 2012- 13 sezonunda 2'nci Lig'de karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, İzmir'de oynanan maçtan 1-1 beraberlikle ayrılırken, deplasmandaki randevuyu 2-1 kazanmıştı. Siyahbeyazlılar daha sonra çıktığı 5 maçta da Kırklarelispor'a üstünlük kuramadı. Kırklareli, geçen sezon Altay'ı kupadan da elemişti.