Cimnastik fabrikası

Aerobik Cimnastik branşında Ayşe Begüm Onbaşı ile dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandıran Manisa'da cimnastiğe yapılan yatırımlar yeni şampiyonların yetişmesini sağlıyor. Manisalı sporcular Türkiye Aerobik Milli Takımı'nın yüzde 80'ini oluştururken 2012 yılında kurulan Manisa Spil Spor Kulübü Aerobik Cimnastik sporcuları da bu başarıda en büyük pay sahibi oldu.

Son yıllarda İzmir'den de büyük talep alan kulüp, aynı zamanda antrenör de yetiştiriyor. 2022 yılında 12-14 yaş çiftler kategorisinde dünya şampiyonu olan Eylül Naz Aygör ve Arın Pekönür de çalışmalarına Manisa'da devam ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Gürkan Er tarafından aerobik cimnastik temelleri atılan ve onun yetiştirdiği antrenör Harun Çelik'in çalıştırdığı Manisa Spil Spor Kulübü, hiç ara vermeden toplam 200 sporcuyla Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

HEDEF YENİ MADALYALAR

Manisa Spil Spor Kulübü Başkanı Özgür Erdemir, kulübün başında son iki yıldır bulunduğunu belirterek, "Milli takımın yüzde 80'ini oluşturan Manisalı sporcularımızdan 2025 yılının Kasım ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda başarı bekliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta Tunus'ta gerçekleştirilen Avrupa Cimnastik Birliği (UEG) şampiyonasında 15-17 yaş Gençler Cimnastik dalında şampiyon olan kulübün milli takım sporcularından 15 yaşındaki Eylül Naz Aygör, spora 4 yaşında başladığını ve sporu çok sevdiğini söyledi.

Avrupa Cimnastik Birliği (UEG) şampiyonasına kulüp sporcusu Eylül Naz Aygör ile çiftlerde 2022 yılında 12-14 yaş Gençler Dünya Şampiyonu olan kulübün milli takım sporcularından 15 yaşındaki Arın Pekönür, 3 yaşında başladığı cimnastikte zirveyi hedeflediğini ifade etti.