Fırtına mı Göz- Göz mü?

Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında iki İzmir ekibi Göztepe ve Bucaspor 1928 bugün derbi maçında karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma 20.00'de başlayacak. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi ev sahibi Bucaspor 1928'de takımdan ayrılan tecrübeli golcü Sefa Yılmaz forma giymeyecek.

Süper Lig temsilcisi Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Isaac Solet ve Ahmed Ildız, stoper Taha Altıkardeş, golcüler Juan Silva, Datro Fofana ile Kubilay Kanatsızkuş sahadaki yerlerini alamayacak. Tedavisi devam eden orta saha Tijanic'in durumu ise netlik kazanmadı. İl Güvenlik Kurulu kararı gereği Göztepeli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyebilecek.

STOİLOV'DAN MESAJ VAR

Teknik direktör Stanimir Stoilov, "Emin olun, oyuncularımız ve takım, Bucaspor 1928 ile Rizespor maçlarında galibiyet için ellerinden gelenin fazlasını yapacak. Bu mücadelede sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diye konuştu