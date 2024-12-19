KSK’de Karal da vazgeçti

YÖNETİMİ istifalarla düştükten sonra 3 Aralık'taki kongrede aday çıkmayınca başkansız kalan Karşıyaka'da 24 Aralık'taki olağanüstü genel kurul öncesi aday olmak için görüşmeler yapan Mehmet Karal, sponsor desteği bulamadı. Kulübün en yüksek bütçeli şubesi basketbolun 26 yıllık sponsorluğundan çekilen Yaşar Ailesi geri dönmeyeceklerinin mesajını verirken, Karal görüştüğü iki firmadan da olumsuz dönüş aldı. Eski başkanlardan Cenk Karace ve son yönetimde 2. başkan olan Mustafa Karabağlı'nın desteğiyle liste oluşturmaya çalışan Karal'ın basketbolun sponsorluk sorunu çözülmeyince geri adım attığı belirtildi. Karşıyaka bu kongrede de aday bulamazsa yönetime Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından kayyum atanması ihtimaliyle karşı karşıya kalacak. Geçici bir başkanla zaman kazanılarak yeniden kongreye gidilmesi de ihtimaller arasında.