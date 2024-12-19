Menemen havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Menemen FK evindeki konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü'ne 3-2 yenilerek kupa maratonuna veda etti. 3. dakikada ani gelişen Ankaragücü atağında Bajic'in pasında Ali Kaan'ın cepheden uzaktan şutu ağlarla buluştu: 1-0. 35'te Menemen atağında sağ kanattan Fırat'ın yaptığı ortada İsmail Emir'i ceza sahası içinde düşürdü. Hakem penaltı kararını verdi. 39'da Mazlum penaltıyı gole çevirdi: 1-1. 42'de Efkan ceza sahası dışından cepheden pozisyonda sağ ayağıyla sert vurdu. Top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Menemen FK futbolcuları ve Ankaragücü kulübesi arasında top taca çıktıktan sonra gerginlik yaşandı. Pozisyonun içindeki Hakkı sarı kartla cezalandırıldı. 72'de Hakkı'nın sağdan kornerinde arka direkte kendini unutturan Seçim'in kafasını Ankaragücü kalecisi son anda uçarak kurtardı. 90'da Cephas kaleciyle karşıya pozisyonda golü attı: 1-3. 90+2'de Ankaragücü defansı arkasına sarkan Emirhan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda skoru belirledi: 2-3.